Bicchielli: tesseramento ok a Salerno

“Giornata del tesseramento anche in Campania per Noi Moderati, nel fine settimana dedicato in tutta Italia dal partito alla raccolta di nuove adesioni. Gazebo in piazza a Salerno, Napoli e Caserta oggi, mentre domani sarà la volta di Avellino e Benevento. “Una due giorni che conferma il radicamento di Noi Moderati sul territorio – ha commentato il deputato e responsabile nazionale enti locali Pino Bicchielli -. Sono tanti gli amministratori e i cittadini, tra i quali moltissimi donne e giovani, che si avvicinano al partito, che ne condividono la proposta, che decidono di sostenerci”.