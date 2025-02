Bonelli, assolutamente contrari al terzo mandato

Noi siamo assolutamente contrari al terzo mandato e la Corte costituzionale deciderà come è giusto che sia nella sua autonomia”. Lo ha affermato Angelo Bonelli, co portavoce di Europa Verde, da Napoli a margine della prima Conferenza nazionale delle elette e degli eletti AVS nei Consigli comunali. “Pensiamo che sia giunto il momento che il centrosinistra costruisca un’alleanza ampia – ha aggiunto – con un programma innovativo che sappia mettere al centro le grandi questioni della Campania. Noi come Avs ci siamo e daremo il nostro contributo”.