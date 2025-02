Bicchielli (Nm), monsignor Pierro iferimento per fedeli

“Ci lascia un pezzo importante della Curia italiana, non solo salernitana”. Lo ha dichiarato l’onorevole Pino Bicchielli, vicepresidente del gruppo Noi moderati alla Camera dei deputati, commentando la scomparsa di monsignor Gerardo Pierro, dal 1992 al 2010 arcivescovo della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno e attualmente arcivescovo emerito della Diocesi di Salerno. “Una personalita’ attiva, partecipe e apprezzata dall’intera diocesi di cui e’ stato arcivescovo per ben diciotto anni. La sua figura non e’ mai stata dimenticata da quanti ne hanno apprezzato il valore umano, prima ancora che religioso – ha commentato Bicchielli -. Monsignor Pierro e’ stato un riferimento anche per la comunita’ di Tursi-Lagonegro, di cui e’ stato Vescovo – conclude l’onorevole – Anche ad Avellino ha ricoperto il ruolo di vescovo, confermando il suo impegno per le diocesi di riferimento e per tutti i fedeli che hanno avuto la fortuna e il piacere di conoscerlo. Giunga alla sua famiglia il piu’ sentito cordoglio mio personale e dell’intero gruppo di Noi moderati”.