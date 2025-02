Scafati, 3 arresti per tentato omicidio

Tre arresti ad Angri, in provincia di Salerno, per un tentato omicidio avvenuto a ottobre 2022. I Carabinieri della tenenza di Scafati hanno eseguito un’ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della Procura nocerina, nei confronti di un 30enne e di due 21enni di Angri, indagati per tentato omicidio in concorso. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, il 30enne e i due 21enni sarebbero gli autori di una violenta aggressione ai danni di due persone, avvenuta a Scafati a ottobre 2022, nella quale le due vittime sono rimaste gravemente ferite.