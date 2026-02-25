Bicchielli (FI), sul Rio Sguazzatorio la competenza è della Regione Campania - Le Cronache Attualità
Avellino: Iannone (Fd'I), centrodestra sara' unito
Le mani del clan Contini sull'ospedale, 4 arresti
Cava, muore operaio
Attualità scafati

Bicchielli (FI), sul Rio Sguazzatorio la competenza è della Regione Campania

  • Febbraio 25, 2026
La competenza sul Rio Sguazzatorio, con i conseguenti interventi, è attribuita alla Regione Campania”. È quanto emerso, come riferisce una nota, dall’audizione di Mario Rosario D’Angelo, presidente del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in Commissione rischio idrogeologico e rischio sismico, oggi alla Camera. “L’audizione di oggi – ha dichiarato il presidente della commissione, il deputato di FI Pino Bicchielli – ha fornito strumenti per delineare un quadro più chiaro rispetto alle criticità che interessano l’agro nocerino-sarnese, a partire dal fiume Sarno. Abbiamo ricevuto una dettagliata relazione sui compiti del Consorzio, che dovrà essere integrata con ulteriori approfondimenti richiesti”. Bicchielli ha inoltre sottolineato “la necessità di audire l’assessore regionale all’Ambiente, Claudia Pecoraro”, evidenziando come sul Rio Sguazzatorio si sia registrata “una grande distanza tra gli annunci, le aspettative dei Comuni e lo stato effettivo dei cantieri”. “La Commissione – ha concluso – sta lavorando per ricostruire la sequenza formale degli atti e degli interventi”.

