Cava, muore operaio

Incidente mortale sul lavoro ieri sera a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno. Un operaio di 61 anni, impegnato nei lavori di ristrutturazione in un’abitazione, è caduto a causa del cedimento del solaio. Trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria dell’Olmo, è deceduto a causa della gravità delle ferite riportate nella caduta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, personale dello Spisal e i Carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore per la ricostruzione dell’accaduto. La salma è stata sequestrata e portata all’obitorio per l’autopsia disposta dalla Procura di Nocera Inferiore.
Categorie
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco