Cava, muore operaio

Incidente mortale sul lavoro ieri sera a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno. Un operaio di 61 anni, impegnato nei lavori di ristrutturazione in un’abitazione, è caduto a causa del cedimento del solaio. Trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria dell’Olmo, è deceduto a causa della gravità delle ferite riportate nella caduta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, personale dello Spisal e i Carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore per la ricostruzione dell’accaduto. La salma è stata sequestrata e portata all’obitorio per l’autopsia disposta dalla Procura di Nocera Inferiore.