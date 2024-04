Bicchielli: cortocircuito tra De Luca e il suo facente funzioni Napoli

«Celebriamo il nostro Consiglio Nazionale, allargato agli amministratori, ai tanti dirigenti di territorio perché celebriamo l’accordo elettorale con Forza Italia alle elezioni Europee dell’8 e 9 giugno: il nostro simbolo, quello di Noi Moderati, sarà insieme a Forza Italia a rappresentare qui in Italia il Partito Popolare Europeo, nel momento in cui il Paese e l’Europa hanno bisogno di moderazione, hanno bisogno di Gente seria, di tranquillità perché la condizione geopolitica mondiale è complessa e siamo sicuri che la presenza del Partito Popolare Europeo, una presenza più forte, darà sicuramente all’Europa più forza politica». Lo ha dichiarato il vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati Pino Bicchielli al termine del Consiglio nazionale tenutosi ieri a Roma. Quella di ieri è stata l’occasione anche per parlare di amministrative, nei quattro grandi comuni della provincia di Salerno al voto, ribadendo l’unità del centrodestra: «Noi stiamo lavorando, come Noi Moderati, in Campania come in provincia di Salerno, per tenere il centro-destra unito. Sono sicuro che ce la faremo, dobbiamo replicare sui territori quello che stiamo facendo a livello nazionale e per Salerno e la Campania è intervenuta Mariarosaria Aliberti, nostra punta di diamante e donna molto forte, molto determinata che conosce realmente i problemi della gente e il grande consenso che ha sempre ottenuto, e che otterrà anche questa volta, l’ho sempre dimostrato», ha aggiunto il deputato salernitano. E in merito alle dimissioni del direttore generale del Comune di Salerno Matteo Picardi Bicchielli dice: «Il Comune di Salerno è allo sbando da anni, non c’è un sindaco ma c’è un facente funzioni, Napoli ma tutti sappiamo che il sindaco in realtà è De Luca. Si vive ormai un cortocircuito tra questi due politici e purtroppo ne stanno pagando le conseguenze i cittadini Salernitani». Intanto ieri è stato presentato anche il candidato alle europee per il collegio Sud,l ’ex parlamentare, in carica fino al 2018, Giuseppe Galati