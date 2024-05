Sciabola, Cava e Nocera in festa per Annemarie Ndiaye

La giovanissima Annemarie Ndiaye, dell’Ager Nucerinus, ha conquistato il campionato italiano di sciabola di categoria tenutosi a Riccione lo scorso primo maggio. Non è la prima volta che la 12enne cavese arriva sul podio ed è protagonista nelle gare di scherma. In tasca già con il titolo di campionessa regionale, al 60mo Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostino” – Trofeo Kinder Joy, la stoccata vincente verso il titolo di campionessa italiana. La schermista nostrana ha superato prima la fase a gironi e poi successivamente è approdata in semifinale e finale battendo con facilità le avversarie. Un vero talento frutto di grande impegno e di una società sportiva, l’Ager Nucerinus, sempre presente negli allenamenti ed in gara. È il primo titolo tricolore per la polisportiva nocerina che, dal 2019, con Ernestina Pagano, Ciccio Cuomo, Rosanna Pagano, Antonio Serra e Giovanni Di Fidio, ha avviato sul territorio un progetto sportivo relativo alla scherma sempre più apprezzato e vincente. La società di Nocera Inferiore lavora molto sul territorio, tra Nocera Superiore (scherma alla Settembrini) e Nocera Inferiore (pallavolo). Ovviamente non mancano i sacrifici, tra strutture sportive e impegni personali dello staff. La vicinanza delle istituzioni locali è quindi fondamentale, soprattutto per gli sport cosiddetti “minori”, che di minore non hanno assolutamente nulla. Entusiasta per la vittoria di Annemarie il sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli: “Al 60° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving che si è tenuto a Riccione oggi 1 maggio, la piccola Annemarie Ndiaye, di 12 anni, si è laureata Campionessa Italiana di sciabola, categoria giovanissimi. Alla giovane campionessa cavese i complimenti del sindaco Servalli”. Giuseppe Colamonaco