L’astronauta Walter Villade racconta la missione AX3

di Rosa Coppola

L’astronauta Walter Villadei, il pilota della missione spaziale AX-3 in orbita per ventuno giorni, ha festeggiato i suoi primi 50 anni presso il Consolato Generale d’Italia di New York dove, ospite per raccontare l’esperienza targata Italia, ha ricevuto, a sorpresa, una candelina da spegnere dinanzi ad una platea gremita ed entusiasta. Il colonnello, dopo i saluti del Console Fabrizio di Michele, non si e’ sottratto alle domande del giornalista del Corriere della Sera, Federico Rampini, e neanche a quelle del pubblico letterlamente rapito dagli innumerevoli aneddoti.. Ma cosa e’ accaduto in orbita? Quali erano gli obiettivi che la squadra si era prefissa? E sono stati raggiunti? Villadei risponde alle domande nella video intervista.