La Cavese fa sempre festa

CAVA DE’ TIRRENI – Festa doveva essere e festa è stata con la Cavese che ha liquidato la Cynthialbalonga e ricevuto tutto il calore del popolo metelliano accorso in buon numero nonostante il tempo poco clemente. Mister Di Napoli conferma per dieci undicesimi la formazione di sette giorni prima con il rientrante Derosa al posto di Cinque. Dall’altra parte il tecnico Marco Mariotti ripropone il 4-3-3 con tutti gli stessi interpreti che domenica scorsa avevano schiantato il Trastevere per 5-1 nel derby capitolino. Primo tempo avvincente e ricco di emozioni. Subito pericolosa la Cavese con Addessi con due conclusioni terminate a lato al 2’ ed al 7’. Gli ospiti però sornioni al primo affondo vanno in vantaggio. El Bakhtaoui dalla sinistra s’incunea in area e calcia ma Boffelli respinge con la palla che s’impenna e Cappai ben appostato nelle vicinanze di testa si avventa spingendola in rete. La Cavese risponde immediatamente con un contropiede di Di Piazza lanciato a rete ed il difensore Santoni non può far altro che stenderlo e lasciare i suoi compagni in inferiorità numerica. A questo punto il tecnico dei laziali ridisegna la squadra effettuando un doppio cambio e schierando un più coperto 4-4-1. Qualche minuto dopo lo stesso Di Piazza calcia troppo frettolosamente sprecando una buona chance. Poi al 28’ i metelliani pervengono al pari. Dalla destra Antonelli taglia per Addessi: il numero undici controlla e di sinistro centra l’angolo a mezz’altezza alla sinistra del portiere. Nemmeno due minuti ed El Bakhtaoui riprende una respinta da angolo battuto dalla Cavese e parte in contropiede ma nella circostanza sull’ uscita di Boffelli, l’attaccante tenta la conclusione a giro che termina fuori di un soffio. Capovolgimento di fronte ed Antonelli dai trenta metri centra la traversa. Ma la Cavese al 34’ trova il vantaggio con Troest che di testa svetta imperiosamente su angolo di Addessi batte imparabilmente Silvestrini. La Cynthialbalonga accusa il colpo ma nonostante l’inferiorità numerica prova a reagire ma la risposta è in un tiro allo scadere di Serafino che Boffelli in tuffo para in due tempi.

Ripresa senza cambi e con ritmi leggermente più bassi anche per la pioggia che scende ma le emozioni di certo non mancano ed al 56’ Boffelli è chiamato ad un bel tuffo su un diagonale dello scatenato El Bakhtaoui. Sugli sviluppi del corner Lisari di testa centra la traversa. Lops serve Derosa che pesca Di Piazza il quale in un fazzoletto di campo si gira e di sinistro fulmina il portiere. Partita finita? Assolutamente no; infatti i laziali sono vivi e riescono ad accorciare con Serafino sottomisura su un cross dalla sinistra di Lisari con la difesa aquilotta un po’ distratta. Poi la solita girandola di cambi con le squadre che stanche non ne hanno più nelle gambe mail neo entrato Felleca prima chiama agli straordinari il numero uno ospite che si rifugia in angolo all’85’; poi, il numero dieci trova il suo secondo gol consecutivo con un diagonale di destro che si insacca con l’aiuto del palo in pieno recupero. A fine gara la LND nelle persone dell’ avvocato Luigi Barbiero e del consigliere Giuseppe Dello Iacono ha premiato la Cavese e dunque il presidente Alessandro Lamberti per la vittoria del campionato.

CAVESE-CYNTHIALBALONGA 4-2

CAVESE (4-3-1-2): Boffelli; Megna, Troest, Derosa, Tropea; Antonelli (dal 14’st Sette), Amara (dal 32’st Urso), Lops (dal 45’st Cinque); Addessi (dal 25’st Magri), Di Piazza (dal 14’st Felleca), Foggia. A disposizione: Lucano, Fraraccio, Chiarella, Gueye. All.: Raffaele Di Napoli

CYNTHIALBALONGA (4-3-3): Silvestrini, Bigi, Santoni, Albanese (dal 42’st Doratiotto), Capaldo; Di Cairano (dal 19’pt Lisari), Pisanu, La Vigna (dal 32’st Manca); Maccari (dal 19’pt Serafino), Cappai (dal 32’st Sartor Camiña), El Bakhtaoui. A disposizione: Fusco, Battisti, Falasca, Zanchetta. All.: Marco Mariotti.

ARBITRO: sig. Marco Aurisano di Campobasso (Davide Cavallaro di Rovigo e Flavius Costel Condrut di Castelfranco Veneto)

MARCATORI: 12′ pt Cappai (Cy), 28’ pt Addessi (Cav), 34’ pt Troest (Cav), 13’ st Di Piazza (Cav), 18′ st Serafino (Cy), 47’ st Felleca (Cav)