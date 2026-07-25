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Bevilacqua: La Salernitana non si poteva rifiutare

  • Luglio 26, 2026
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Bevilacqua: La Salernitana non si poteva rifiutare

Prime parole da calciatore della Salernitana per Marco Bevilacqua. Al termine dell’allenamento congiunto disputato a Cascia contro la rappresentativa locale, il nuovo attaccante granata ha raccontato le emozioni dei suoi primi giorni con la nuova maglia, mostrando entusiasmo e grande voglia di mettersi in gioco.

«Sono davvero felice di essere qui – ha dichiarato Bevilacqua –. Indossare la maglia della Salernitana rappresenta una grande opportunità. Essere allenato dal mister è uno stimolo importante e non vediamo l’ora di iniziare questa nuova stagione».

Per il centravanti il ritiro umbro assume anche un significato particolare. Nato a pochi chilometri da Assisi, sta vivendo questa fase della preparazione praticamente vicino a casa, un dettaglio che rende ancora più speciale l’inizio della sua avventura in granata.

«Per me è un’occasione importante e farò di tutto per sfruttarla nel migliore dei modi. Darò il massimo ogni giorno, sia in allenamento sia in partita, cercando di mettere le mie qualità al servizio della squadra».

Bevilacqua ha poi ripercorso il momento in cui ha ricevuto la chiamata della Salernitana, senza nascondere l’emozione.

«Quando ho saputo dell’interesse della Salernitana non ho avuto alcun dubbio. Una piazza così non si può rifiutare. Sono davvero contento della scelta fatta e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura».

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