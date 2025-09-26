Berrettini-Ruud: orario, precedenti e dove vederla in tv - Le Cronache
Berrettini-Ruud: orario, precedenti e dove vederla in tv

  • Settembre 26, 2025
Berrettini-Ruud: orario, precedenti e dove vederla in tv

Matteo Berrettini torna in campo a Tokyo. Il tennista azzurro affronta oggi, venerdì 26 settembre, il norvegese Casper Ruud, numero 12 del mondo, negli ottavi di finale dell'Atp 500 del torneo giapponese. Berrettini è reduce dalla vittoria, che mancava dagli scorsi Internazionali d'Italia, contro lo spagnolo Jaume Munar ai sedicesimi, battuto in due set, mentre Ruud ha superato all'esordio il giapponese e 'padrone di casa' Shintaro Mochizuki in tre parziali.  La sfida tra Berrettini e Ruud è in programma oggi, venerdì 26 settembre, alle ore 10.30. I precedenti tra i due tennisti sono cinque, con il norvegese che conduce con un parziale di tre vittorie a due. L'ultimo incrocio risale proprio agli ultimi Internazionali, quando Berrettini è stato costretto al ritiro, dopo aver perso il primo set, a causa di un infortunio agli addominali.  Berrettini-Ruud sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

