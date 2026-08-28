Berra saluta la Salernitana: è del Foggia

Filippo Berra è ufficialmente un nuovo giocatore del Foggia. Il difensore classe 1995 lascia la Salernitana a titolo definitivo e ha firmato un contratto biennale con i Satanelli.

A rendere particolare il trasferimento è anche la tempistica: Berra potrebbe ritrovarsi subito di fronte la sua ex squadra, impegnata sabato allo Zaccheria nella seconda giornata del campionato di Serie C.

La Salernitana ha ufficializzato la cessione con una nota, ringraziando il calciatore «per l’impegno profuso nel corso della sua militanza in maglia granata» e augurandogli «le migliori fortune per il suo futuro personale e professionale».