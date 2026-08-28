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De Luca contro gli incivili: «Telecamere per beccare chi abbandona rifiuti»

  • Agosto 28, 2026
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De Luca contro gli incivili: «Telecamere per beccare chi abbandona rifiuti»

È guerra aperta agli incivili che abbandonano rifiuti ingombranti per le strade di Salerno. Nella consueta diretta del venerdì, il sindaco Vincenzo De Luca ha puntato il dito contro chi continua a lasciare frigoriferi, mobili e altri materiali in ogni angolo della città, annunciando una stretta sui controlli.

«Abbiamo messo delle telecamere per beccare e sanzionare gli incivili», ha spiegato De Luca, mostrando anche un video registrato durante uno dei controlli.

Nelle immagini, secondo quanto mostrato dal sindaco, si vede un uomo che abbandona un frigorifero nel centro storico. Una scena che De Luca ha accompagnato con parole particolarmente dure, definendo l’autore del gesto un «cafone», con un riferimento anche al suo abbigliamento, caratterizzato da quelli che il sindaco ha definito “costumi hawaiani”.

L’obiettivo dell’amministrazione è chiaro: utilizzare il sistema di videosorveglianza per individuare i responsabili degli abbandoni e procedere con le relative sanzioni.

Un fenomeno che continua a rappresentare una delle principali criticità sul fronte del decoro urbano e contro il quale Palazzo di Città punta ora sempre più sulla tecnologia e sui controlli sul territorio.

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