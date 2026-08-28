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De Luca, primarie centrosinistra esempio di demenzialità politica

  • Agosto 28, 2026
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De Luca, primarie centrosinistra esempio di demenzialità politica

Avremo lo psicodramma legato alle primarie del centrosinistra”. Lo ha detto il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca nel corso della sua consueta trasmissione social del venerdì, definendo la vicenda “uno dei casi più significativi di demenzialità politica”. “Tutto quello che è innaturale, irrazionale, demenziale trova ospitalità” in Italia, ha aggiunto. Secondo De Luca, per una coalizione di opposizione dovrebbe esserci una regola semplice: “Si va al voto e il segretario del partito che prende più voti è di fatto il candidato premier”. Per De Luca, invece, “tutto il resto è demenzialità pura”, frutto di “narcisismo, opportunismo e finzioni” dei diversi esponenti politici. De Luca ha poi criticato il modello delle primarie del centrosinistra, osservando che negli Stati Uniti si svolgono all’interno dello stesso partito, mentre in Italia si ipotizzano primarie aperte a tutte le forze della coalizione, “senza vincolo, senza regole”. “Vi preannuncio un anno di psicodramma. E il tempo è galantuomo, lo vedrete”, ha concluso.

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