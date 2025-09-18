Berlingerio (Dip. Sviluppo economico Puglia): “Le imprese pugliesi hanno voglia di investire”

(Adnkronos) – “Le imprese pugliesi hanno tanta voglia di investire: abbiamo più di 2.700 progetti già presentati per un investimento promesso, diciamo così, di oltre 3 miliardi di euro e questo è un dato particolarmente rilevante considerando che il momento storico ed economico è davvero difficile”. È quanto sostiene Gianna Elisa Berlingerio, direttrice del dipartimento Sviluppo economico della Regione Puglia. La dirigente, a margine del seminario intitolato “Sviluppo economico: opportunità, risultati e prospettive future”, organizzato nell’ambito della Fiera del Levante a Bari, ha evidenziato che ci sono tante “incertezze legate non solo ai due scenari di conflitto, ma anche all'andamento dei tassi di interesse e dell'inflazione, nonché ai dazi”. Per questo, “i tanti imprenditori che oggi investono in Puglia, dalle micro alle grandi imprese – ha sottolineato Berlingerio – rappresentano una dimostrazione del fatto che questo territorio ha degli elementi in sé di resilienza che emergono anche in questo momento storico”. E ancora: “Abbiamo tantissime domande sia dalle micro e piccole imprese per l'innovazione, sia delle piccole e medie imprese e le grandi imprese sulla ricerca – sviluppo e sugli investimenti produttivi. Ma abbiamo anche la possibilità di parlare di nuovi bandi come lo step che si è aperto il 5 agosto (scorso, ndr) e che si sofferma sulle tecnologie critiche nell'Unione europea e sostiene gli investimenti su intelligenza artificiale e biotecnologie ma anche la sostenibilità nella manifattura”. Ea proposito dell'andamento dei bandi aperti per le imprese sulla programmazione 2021-2027: “Abbiamo anche il bando sulle comunità energetiche che ripresentiamo oggi a Bari – ha aggiunto – dopo aver toccato le tappe di Foggia e di Taranto, e il bando per la ricognizione degli immobili disponibili nelle aree industriali di tutta la Puglia”. Iniziativa editoriale cofinanziata dall’Unione Europea per la Regione Puglia con le risorse del PR Puglia FESR-FSE + 2021-2027. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Post Recenti
- L’Asl Salerno rinvia il concorso per Oss: è polemica
- Björn Borg rivela: “Mi stordivo con droghe e festini, Loredana Bertè mi salvò”
- Alimenti, Minelli: “La dieta mediterranea è uno strumento universale di prevenzione”
- Vassallo, il figlio: Inascoltato su Alfieri
- Puglia, Toni (Puglia Sviluppo): “Su bandi numeri lusinghieri”
Categorie
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco