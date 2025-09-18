Berlingerio (Dip. Sviluppo economico Puglia): "Le imprese pugliesi hanno voglia di investire" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

L’Asl Salerno rinvia il concorso per Oss: è polemica
Björn Borg rivela: “Mi stordivo con droghe e festini, Loredana Bertè mi salvò”
Alimenti, Minelli: “La dieta mediterranea è uno strumento universale di prevenzione”
Vassallo, il figlio: Inascoltato su Alfieri
Ultim'ora Nazionale

Berlingerio (Dip. Sviluppo economico Puglia): “Le imprese pugliesi hanno voglia di investire”

  • Settembre 18, 2025
  • 0
  • 45
  • 2 Min Read
Berlingerio (Dip. Sviluppo economico Puglia): “Le imprese pugliesi hanno voglia di investire”

(Adnkronos) – “Le imprese pugliesi hanno tanta voglia di investire: abbiamo più di 2.700 progetti già presentati per un investimento promesso, diciamo così, di oltre 3 miliardi di euro e questo è un dato particolarmente rilevante considerando che il momento storico ed economico è davvero difficile”. È quanto sostiene Gianna Elisa Berlingerio, direttrice del dipartimento Sviluppo economico della Regione Puglia. La dirigente, a margine del seminario intitolato “Sviluppo economico: opportunità, risultati e prospettive future”, organizzato nell’ambito della Fiera del Levante a Bari, ha evidenziato che ci sono tante “incertezze legate non solo ai due scenari di conflitto, ma anche all'andamento dei tassi di interesse e dell'inflazione, nonché ai dazi”. Per questo, “i tanti imprenditori che oggi investono in Puglia, dalle micro alle grandi imprese – ha sottolineato Berlingerio – rappresentano una dimostrazione del fatto che questo territorio ha degli elementi in sé di resilienza che emergono anche in questo momento storico”.  E ancora: “Abbiamo tantissime domande sia dalle micro e piccole imprese per l'innovazione, sia delle piccole e medie imprese e le grandi imprese sulla ricerca – sviluppo e sugli investimenti produttivi. Ma abbiamo anche la possibilità di parlare di nuovi bandi come lo step che si è aperto il 5 agosto (scorso, ndr) e che si sofferma sulle tecnologie critiche nell'Unione europea e sostiene gli investimenti su intelligenza artificiale e biotecnologie ma anche la sostenibilità nella manifattura”. Ea proposito dell'andamento dei bandi aperti per le imprese sulla programmazione 2021-2027: “Abbiamo anche il bando sulle comunità energetiche che ripresentiamo oggi a Bari – ha aggiunto – dopo aver toccato le tappe di Foggia e di Taranto, e il bando per la ricognizione degli immobili disponibili nelle aree industriali di tutta la Puglia”. Iniziativa editoriale cofinanziata dall’Unione Europea per la Regione Puglia con le risorse del PR Puglia FESR-FSE + 2021-2027.  —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025