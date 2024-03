BCC Monte Pruno: inaugurati i nuovi uffici della Filiale di Montoro

Nella mattinata di oggi si è svolta l’inaugurazione dei nuovi locali che ospiteranno la Filiale di Montoro della Banca Monte Pruno.

Alla presenza di soci, clienti e di tanti cittadini del comune dell’avellinese e dei dintorni, si è tenuto il taglio del nastro dei nuovi uffici siti in Via Roma, 365/367 a Montoro.

Durante la cerimonia iniziale sono intervenuti il Vice–Direttore Generale Cono Federico, il Sindaco di Montoro Girolamo Giaquinto ed il Direttore Generale Michele Albanese, oltre al Parroco della Comunità di Montoro Don Adriano.

Presenti in rappresentanza degli organi sociali il Vice–Presidente Antonio Ciniello, i consiglieri Giovanni Martino, Pasquale Gasparri e Angela Santullo, il Presidente del Collegio Sindacale Silvio Stellaccio.

Un momento di grande partecipazione per tutta la cittadinanza che avrà a disposizione uffici rinnovati con adeguati standard di privacy, una sala di attesa e uffici di consulenza accoglienti, maggiore disponibilità di parcheggio, oltre alla Cassa Self/Bancomat H24 che, in un’ottica di potenziamento dei servizi, consentirà ai clienti di poter operare in completa autonomia e sicurezza, potendo svolgere tutte le operazioni attualmente eseguibili allo sportello, dai prelievi, al versamento di contanti e di assegni, ai bonifici, alle ricariche di carte prepagate e di schede telefoniche durante tutto l’arco della settimana e senza limiti di orario.

“Completiamo – ha affermato il Vice-Direttore Generale della BCC Monte Pruno Cono Federico – gli interventi nella Valle dell’Irno restituendo al territorio questa nuova filiale totalmente rinnovata, che potrà garantire a soci e clienti un’efficienza sempre più in linea con i nostri standard”.

“Siamo felici per la nostra comunità – ha dichiarato il Sindaco di Montoro Girolamo Giaquinto– di poter vedere la vicinanza di questo istituto di credito cooperativo che investe ancora nella nostra Città, confermando il suo impegno con una ristrutturazione di qualità. Prosegue, quindi, il suo percorso di supporto e vicinanza che ci auguriamo possa essere sempre più roseo”.

“La nostra Banca – ha concluso il Direttore Generale Michele Albanese – non poteva lasciare indietro questa area della sua zona di competenza, investendo risorse proprio in un momento in cui le altre banche arretrano e chiudono gli sportelli. Abbiamo fatto di tutto per confermare la nostra vicinanza a questo territorio e auspichiamo di continuare a crescere, perché fare passi in avanti significa far sviluppare l’intero contesto che ci circonda e l’inaugurazione di oggi va proprio in questa direzione”.

Già da oggi, quindi, la Filiale di Montoro della BCC Monte Pruno, diretta dal Preposto Francesco Grippo, sarà operativa presso i nuovi uffici di via Roma, 365/367.