Iannone, Agenas assegna alla Campania la maglia nera

Con De Luca la Sanità campana è sprofondata nel baratro, in una perversa spirale di autodistruzione, a spese dei cittadini che giornalmente devono fare i conti con disservizi, interminabili liste di attesa e medici sempre più in fuga dai nostri ospedali, che optano per nosocomi più virtuosi in altre regioni d’Italia. Un disastro sanitario, insomma, ma anche sociale ed economico senza precedenti. Questa volta l’Agenas – che ricordiamo essere presieduta da Enrico Coscioni, ex braccio destro di De Luca in materia di Sanità – assegna la maglia nera alla Campania per la gestione della rete dell’emergenza-urgenza e della rete trauma. Oltre a evidenziare un ulteriore dato allarmante che riguarda l’abbandono del Pronto Soccorso da parte dei pazienti”. Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania. “E De Luca è l’unico responsabile di queste figuracce nazionali. A causa sua ci portiamo dietro da anni un vulnus insanabile. De Luca, durante il suo governatorato, è riuscito a raggiungere esclusivamente record negativi. La Campania – aggiunge – è agli ultimi posti praticamente in tutti i settori. De Luca la smetta di attaccare il Governo e inizi a prendersela solo con sé stesso. Ormai è carta conosciuta; nessuno più crede alle sue lacrime di coccodrillo: prova a fare la vittima, cercando di addossare le sue responsabilità agli altri, quando in realtà non ha alcun interesse per i cittadini campani e per il danno ad essi arrecato a causa della sua assurda gestione della Sanità”.