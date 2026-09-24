Sociale, Tiso(Acc. Iniziativa Comune): “Quartieri che cambiano, persone che restano” - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Sociale, Tiso(Acc. Iniziativa Comune): “Quartieri che cambiano, persone che restano”
Salerno, corsi di formazione “fantasma”: indagine su oltre 6,6 milioni di finanziamenti pubblici
Aggressione a Salerno, la vicinanza della sindaca Petta alla giovane
P. De Luca: serve subuto un programma per vincere

Sociale, Tiso(Acc. Iniziativa Comune): “Quartieri che cambiano, persone che restano”

  • Settembre 25, 2026
  • 0
  • 87
  • 2 Min Read

“In molte città italiane, i quartieri stanno cambiando rapidamente. Nuovi edifici, nuovi servizi, nuovi investimenti. Ma mentre le strade si trasformano, ci sono persone che restano, che vivono ogni giorno la rigenerazione urbana non come un progetto tecnico, ma come un cambiamento profondo della propria identità, delle proprie relazioni, del proprio modo di abitare. La rigenerazione urbana, vista da dentro, è una storia fatta di attese, speranze, timori e possibilità. E questa trasformazione non è solo una procedura edilizia. È un mutamento sociale che coinvolge famiglie storiche, nuovi residenti, attività commerciali, associazioni locali, spazi pubblici e luoghi di incontro. La rigenerazione può portare servizi, bellezza, sicurezza. Ma può anche generare tensioni, disorientamento, senso di perdita. Il quartiere cambia, e chi resta deve imparare a cambiare con lui. E proprio chi resta è spesso il vero custode della comunità. Sono loro a mantenere vive le relazioni, tramandare le tradizioni locali, sostenere i vicini più fragili, presidiare gli spazi comuni e garantire continuità sociale. La rigenerazione urbana deve riconoscere questo ruolo, valorizzarlo e integrarlo nei nuovi progetti, poiché è anche e sopratutto un processo umano. I quartieri cambiano, dunque ma le persone sono il filo che tiene insieme passato e futuro. Ascoltare le loro voci, coinvolgerle, valorizzarle significa costruire città più giuste, più vive, più capaci di crescere senza perdere la propria identità. La rigenerazione urbana insomma funziona davvero solo quando mette al centro le persone, non solo gli edifici”.

Così, in una nota stampa, Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca.

Tags:

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Tommaso D'Angelo
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Tommaso D'Angelo
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Tommaso D'Angelo
Aprile 22, 2013
Attualità Cronaca

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Tommaso D'Angelo
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Tommaso D'Angelo
Aprile 24, 2013