In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS (World AIDS Day), che si celebra il 1° dicembre, la UOC di Clinica Infettivologica dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, in collaborazione con il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria (DIPMED) dell’Università degli Studi di Salerno, promuove un Simposio istituzionale dedicato alla prevenzione, alla cura e alla corretta informazione sull’infezione da HIV, una condizione che continua purtroppo a essere gravata da stigma e pregiudizi. L’evento formativo e divulgativo si terrà martedì 1° dicembre 2026, alle ore 9.00, presso l’Aula delle Lauree del Polo Universitario di Baronissi, alla presenza di esperti, professionisti sanitari, rappresentanti delle istituzioni e associazioni del territorio. Tra gli obiettivi principali dell’iniziativa vi è contribuire a ridurre le barriere culturali e sociali che ancora oggi ostacolano la piena inclusione delle persone che vivono con HIV. Durante il convegno saranno inoltre presentati i risultati del progetto di formazione e prevenzione realizzato nell’ultimo anno e rivolto agli studenti dei corsi di studio delle professioni sanitarie. Nel corso della mattinata verrà inoltre lanciata una nuova campagna di sensibilizzazione destinata agli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado del territorio, sviluppata in collaborazione con le istituzioni e le associazioni impegnate nella promozione della salute. «Parlare di prevenzione con un linguaggio scientificamente corretto, accessibile e libero da tabù è fondamentale per tutelare la salute collettiva», dichiara Pasquale Pagliano, Professore di Malattie Infettive presso il DIPMED dell’Università degli Studi di Salerno e Direttore della Clinica Infettivologica Universitaria dell’AOU Ruggi. «L’evoluzione delle conoscenze scientifiche e delle terapie antiretrovirali ci offre oggi strumenti sempre più efficaci per contrastare l’infezione da HIV. È inoltre importante ricordare che una persona con HIV in terapia efficace e con carica virale persistentemente non rilevabile non trasmette il virus ad altre persone.» «Nonostante i notevoli progressi ottenuti sul piano clinico e terapeutico, la sfida più complessa rimane quella culturale», afferma la Dott.ssa Annamaria Spera, dirigente medico della Clinica di Malattie Infettive dell’AOU Ruggi. «Formare i futuri professionisti della salute a essere promotori di un’informazione scientifica corretta rappresenta un investimento fondamentale per il benessere individuale e collettivo e per superare lo stigma ancora associato all’HIV.»