Baronissi, ritrovata la 72enne scomparsa

È stata ritrovata la 72enne scomparsa dallo scorso 22 aprile nel territorio di Baronissi. A consentire il lieto fine è stata la segnalazione di un cittadino che ha notato la donna all’interno del proprio terreno, facendo scattare immediatamente l’intervento dei soccorritori. Determinante il lavoro sinergico delle forze impegnate nelle ricerche, coordinate dall’Arma dei Carabinieri, con il supporto dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale, del Nucleo comunale di Protezione Civile e delle numerose associazioni di volontariato e unità specializzate intervenute sul campo.

Il ringraziamento del Comune

Soddisfazione è stata espressa dalla sindaca Anna Petta, che ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno preso parte alle operazioni: «Un sentito ringraziamento va a ciascun operatore, volontario e cittadino che ha contribuito con impegno, professionalità e grande senso di responsabilità, partecipando attivamente alle ricerche, condividendo gli appelli e offrendo supporto concreto».

Operazioni coordinate

Le ricerche erano in corso da giorni e avevano visto l’impiego di un ampio dispositivo di soccorso, tra squadre di terra, unità cinofile e supporti tecnici, a conferma dell’elevato livello di coordinamento tra istituzioni e comunità locale. Le condizioni della donna – che è stata affidata ai sanitari – non sono state al momento rese note, ma il ritrovamento ha riportato sollievo tra familiari e cittadini, che avevano seguito con apprensione l’evolversi della vicenda.