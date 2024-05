Baronissi. Lamberti in campo con Anna Petta

di Mario Rinaldi

Nonostante fosse alla sua prima esperienza elettorale, sta già dimostrando grande determinazione e voglia di mettere in campo la propria professionalità e competenza acquisite attraverso la professione di avvocato, che svolge con passione ed impegno. La stessa passione e lo stesso impegno a cui Pietro Lamberti, candidato nella lista “Uniamoci” a sostegno della candidatura a sindaco di Anna Petta alle elezioni amministrative del prossimo mese di giugno, ha voluto affidarsi per affrontare questa sua prima campagna elettorale, all’insegna del garbo istituzionale e della correttezza nei confronti dei propri avversari politici. Avvocato Lamberti lei è alla sua prima esperienza elettorale nella qualità di candidato al Consiglio Comunale di Baronissi. Come vive questa esperienza? “La vivo con grande entusiasmo pienamente consapevole dell’impegno e della responsabilità che mi assumo nei confronti di una Comunità importante come Baronissi”. Cosa lo ha indotto a voler scender in campo? “La passione per la politica che risiede in me fin dai tempi del liceo e la volontà di dare un concreto contributo per migliorare ulteriormente la qualità della vita dei cittadini di Baronissi. Una spinta notevole alla mia entrata in campo è venuta dai numerosi amici, colleghi e conoscenti”. Lei sostiene la candidatura di Anna Petta nella lista Uniamoci. Può spiegarci questa scelta? “Perchè da qualche anno seguo la linea politica dell’associazione “Uniamoci” che in questa tornata elettorale condivide il progetto politico con la collega Anna Petta. Programma che si basa principalmente sulla tutela delle fasce più deboli, la salvaguardia del territorio e lo sviluppo urbanistico, ordinato e funzionale della città”. Pietro Lamberti ha più volte indicato l’attenzione per il riconoscimento ai bisogni di tutti i cittadini, in particolare a giovani e ad anziani. Può spiegarci il suo impegno in tal senso? “Per i giovani ritengo sia necessario rendere concreto l’accesso alle opportunità offerte dalla Comunità Europea in diversi settori: mobilità internazionale, cultura, formazione, lavoro e volontariato mediante l’apertura di un apposito sportello. Per gli anziani creare più centri per l’aggregazione e una rete di assistenza domiciliare per i bisognosi”. Se dovesse essere eletto quali sono le attività prioritarie che vorrà mettere in campo per i cittadini di Baronissi. Rivolga un appello ai suoi elettori. “Io rivolgo molta attenzione al tema della sicurezza, mediante il potenziamento del sistema di video-sorveglianza e una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio; poi i trasporti, migliorando i collegamenti con il capoluogo e le frazioni; e soprattutto il commercio, promuovendo sgravi fiscali e agevolazioni per coloro che intendono aprire un’attività commerciale. L’appello che rivolgo agli elettori è “Crediamoci per migliorare insieme Baronissi”. L’avvocato Pietro Lamberti, conosciuto negli ambienti di giustizia e tra la sua gente, proverà a farsi spazio anche nei palazzi istituzionali, in particolare nel Palazzo di Città di Baronissi, dove punta deciso ad ottenere uno scranno, eventualmente tra le fila di quella che lui e il suo gruppo spera possa essere la futura maggioranza di governo locale, per mantenere gli impegni nei confronti dei suoi concittadini.