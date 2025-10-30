Baronissi, Cirielli (FdI) inaugura il Comitato Elettorale - Le Cronache Provincia
Baronissi, Cirielli (FdI) inaugura il Comitato Elettorale
Provincia Baronissi

Baronissi, Cirielli (FdI) inaugura il Comitato Elettorale

  Ottobre 30, 2025
Baronissi, Cirielli (FdI) inaugura il Comitato Elettorale

Venerdì 31 Ottobre 2025, alle ore 18:30, a Baronissi, inaugurerò il Comitato Elettorale di Fratelli d’Italia, a
sostegno del candidato Presidente On. Edmondo Cirielli e della Lista Fratelli d’Italia – Provincia di Salerno
al Consiglio Regionale della Campania.
Il Comitato Elettorale sarà non solo un punto di riferimento per la nostra campagna, ma anche un luogo di
incontro e dibattito, dove tutti i cittadini potranno portare le proprie istanze, confrontarsi e contribuire
attivamente alla costruzione di un progetto politico concreto e vicino alle esigenze del territorio.
Siamo al fianco di Edmondo Cirielli, uomo delle Istituzioni, esempio di coerenza, coraggio e dedizione alla
nostra terra. Con lui e con tutti i candidati di Fratelli d’Italia, intendiamo costruire una Campania più forte,
più giusta e più vicina ai cittadini.
Rivolgo a tutti i cittadini di Baronissi un appello a sostenere con convinzione Edmondo Cirielli e la Lista
Fratelli d’Italia – Provincia di Salerno alle prossime elezioni regionali: è il momento di partecipare
attivamente e dare forza a un progetto che mette al centro il territorio, i cittadini e il futuro della nostra
Regione.

