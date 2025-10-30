Baronissi, Cirielli (FdI) inaugura il Comitato Elettorale

Venerdì 31 Ottobre 2025, alle ore 18:30, a Baronissi, inaugurerò il Comitato Elettorale di Fratelli d’Italia, a

sostegno del candidato Presidente On. Edmondo Cirielli e della Lista Fratelli d’Italia – Provincia di Salerno

al Consiglio Regionale della Campania.

Il Comitato Elettorale sarà non solo un punto di riferimento per la nostra campagna, ma anche un luogo di

incontro e dibattito, dove tutti i cittadini potranno portare le proprie istanze, confrontarsi e contribuire

attivamente alla costruzione di un progetto politico concreto e vicino alle esigenze del territorio.

Siamo al fianco di Edmondo Cirielli, uomo delle Istituzioni, esempio di coerenza, coraggio e dedizione alla

nostra terra. Con lui e con tutti i candidati di Fratelli d’Italia, intendiamo costruire una Campania più forte,

più giusta e più vicina ai cittadini.

Rivolgo a tutti i cittadini di Baronissi un appello a sostenere con convinzione Edmondo Cirielli e la Lista

Fratelli d’Italia – Provincia di Salerno alle prossime elezioni regionali: è il momento di partecipare

attivamente e dare forza a un progetto che mette al centro il territorio, i cittadini e il futuro della nostra

Regione.