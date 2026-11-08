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Barbara d’Urso a Ballando, Alan Friedman: “Quando la vedo rimpiango Lucarelli”

  • Novembre 8, 2026
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Barbara d’Urso a Ballando, Alan Friedman: “Quando la vedo rimpiango Lucarelli”

(Adnkronos) – “Ogni volta che vedo Barbara d’Urso mi viene voglia di riavere indietro Selvaggia Lucarelli”. Così Alan Friedman commenta la presenza della nuova giurata di Ballando con le Stelle, mettendola a confronto con la precedente giudice. Il giornalista statunitense, ospite oggi a Domenica In, ha espresso le sue perplessità a riguardo commentando il ruolo della conduttrice nel dance show di Rai1. 

“Selvaggia Lucarelli è cattiva per professione, era cattiva, mi prendeva in giro e attacca tutti”, dice Friedman ricordando la sua partecipazione al programma. “Barbara d’Urso mi sembra un misunderstanding, non so se sta facendo il programma giusto per la sua carriera”, ha dichiarato Friedman. Dello stesso pensiero è Anna Pettinelli, anche lei ospite in studio: “Io penso che Barbara non abbia ancora trovato la chiave per fare Ballando con le Stelle. È una donna intelligente, si è portata su quella sedia una serie di trascorsi e non è serena. Per fare il giudice in quel programma bisogna essere sereni”. 

La conduttrice radiofonica è stata interrotta da Rossella Erra, intervenuta per difendere d’Urso: “Vedete male, Barbara è molto serena, non ha sostituito nessuno. Si sono solo create delle dinamiche che la portano a comportarsi così. Si parla solo di lei da sei settimane”.  

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