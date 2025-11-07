Banca Monte Pruno al fianco dell'Associazione "I Ragazzi di San Rocco" e di "Teatro in Sala" - Le Cronache Spettacolo e Cultura
Edicola

Notizie Flash!

S. Cipriano: guerra di candidati, il sindaco licenzia la Sica
Priorità programmatiche di Armando Lamberti (Casa Riformista)
Salerno. Topi e rifiuti bloccano scuole a Matierno
Banca Monte Pruno al fianco dell’Associazione “I Ragazzi di San Rocco” e di “Teatro in Sala”
Spettacolo e Cultura teatro

Banca Monte Pruno al fianco dell’Associazione “I Ragazzi di San Rocco” e di “Teatro in Sala”

  • Novembre 7, 2025
  • 0
  • 114
  • 3 Min Read
Banca Monte Pruno al fianco dell’Associazione “I Ragazzi di San Rocco” e di “Teatro in Sala”

Nel pomeriggio di ieri, è stata presentata alla stampa la XXIX edizione della rassegna culturale “Teatro in Sala”, un appuntamento annuale che, da quasi 30 anni, promuove la cultura e le arti performative sul  territorio del Vallo di Diano.

L’evento è stato ospitato presso la Sala Cultura dalla Banca Monte Pruno a Sant’Arsenio, a testimonianza del continuo impegno dell’istituto di credito cooperativo al fianco delle realtà locali che valorizzano la cultura, l’inclusività e il talento.

La rassegna è organizzata dall’Associazione I Ragazzi di San Rocco di Sala Consilina, in collaborazione con il Comune di Sala Consilina, la Fondazione della Comunità Salernitana e la partnership della BCC Monte Pruno.

La nuova edizione di “Teatro in Sala” si distingue per la sua attenzione ai temi sociali, con un ampio spazio dedicato al teatro, alla danza, alla musica e alla comicità.

Per il secondo anno, grazie alla volontà di Banca Monte Pruno e della Fondazione Monte Pruno, ci sarà in palio una borsa di studio in ricordo del compianto Maestro Enzo Polito e destinata a giovani con disabilità iscritti ad un Conservatorio di Musica.

La borsa è finalizzata a sostenere gli studi musicali oppure per dare supporto economico ad eventuali spese mediche.

La conferenza stampa è stata l’occasione per presentare gli spettacoli in programma, che vedranno il via il prossimo 16 novembre con l’occasione ulteriore per scoprire il Museo Archeologico di Sala Consilina, che per la prima volta aprirà le sue porte al pubblico, offrendo un’esperienza culturale completa.

La Banca Monte Pruno è orgogliosa di poter sostenere, anche quest’anno la rassegna culturale che si tiene al Teatro Comunale di Sala Consilina “Mario Scarpetta”, proprio come ha sottolineato il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico nel suo intervento: “Siamo da sempre al fianco delle iniziative culturali del nostro territorio e I Ragazzi di San Rocco sono un esempio perfetto di come la cultura possa creare comunità, da quasi 30 anni. 

L’arte del teatro poi rappresenta al meglio un volano di cultura e di unione per la cittadinanza. Il nostro impegno, pertanto, non si limita a sostenere l’evento, ma a costruire un futuro inclusivo e ricco di opportunità per tutti. Il legame con la Città di Sala Consilina è forte e vogliamo proseguire insieme all’Amministrazione ed alle Associazioni locali per creare valore e dare slancio al centro più grande del Vallo di Diano”.

Durante la conferenza, oltre al Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico, è intervenuta, Josefhmari Biscotti, Assessore del Comune di Sala Consilina, Gaetano Ferrari, Vicepresidente della Fondazione della Comunità Salernitana, Carlo Maucioni, Vicepresidente dell’Associazione I Ragazzi di San Rocco, e Peppe Polito, in rappresentanza della famiglia Polito.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Spettacolo e Cultura

Il dono di Guido Cataldo: un musical

«Io sono Matteo! Il mio nome vuol dire: “Il dono di

Liberato Gibboni
Settembre 16, 2012
Spettacolo e Cultura

I vincitori del premio Grassi

Pittura, scultura, artigianato artistico ancora una volta hanno avuto il loro

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Spettacolo e Cultura

Giovani avvocati a sostegno dellEtiopia

L’estate da poco conclusa lascia dietro di sé temperature incredibilmente alte,

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Spettacolo e Cultura

Ogni otto minuti nel mondo una lei

«Ogni otto minuti nel mondo una donna viene assassinata. Per gelosia,

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Spettacolo e Cultura

Musica italiana: Numeri Primi con Elisa e

Dopo il successo al Teatro Filarmonico di Verona, l’Orchestra vocale “Numeri

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012