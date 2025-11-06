Martusciello (FI), attacchi Cesaro? Abbia buon gusto di tacere - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Martusciello (FI), attacchi Cesaro? Abbia buon gusto di tacere
Il killer di Nappo: «Non volevo uccidere»
De Luca jr): “Dalla Campania il cantiere per l’alternativa alla destra”
Bandecchi, comprendo lo stato d’animo di Boccia
Ultimora Campania

Martusciello (FI), attacchi Cesaro? Abbia buon gusto di tacere

  • Novembre 7, 2025
  • 0
  • 96
  • 1 Min Read
Martusciello (FI), attacchi Cesaro? Abbia buon gusto di tacere

“Gli attacchi della famiglia Cesaro? Ci sono abituato. Non mi interessa quello che dice contro Forza Italia. Dico che chi ha vissuto tanti anni in un partito, avendo soddisfazioni personali, dovrebbe avere il buon gusto di star zitto. Ma l’educazione o la impari a scuola o non la impari”. Così Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, parlando con la stampa durante l’evento “Restare per crescere”, a Nola. “Armando Cesaro aveva detto che Forza Italia era arrivata in affanno a raccogliere i candidati ed ormai con Tajani era un’appendice della destra meloniana. Non so a cosa si riferisca – osserva Martusciello – visto che siamo stati i primi a consegnare”. Quanto alle telefonate che il padre, Luigi Cesaro, starebbe facendo per lui il leader degli azzurri campani risponde: “Anche nell’unica volta che lui è stato candidato avveniva questo. Solo che allora Cesaro era il padrone di Forza Italia, ora non lo è più. La famiglia è pienamente in campo per Armando. Ma il problema non è mio ma di Ciro Buonajuto che è in quella lista e che invece sta facendo una bella campagna elettorale”

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013