Martusciello (FI), attacchi Cesaro? Abbia buon gusto di tacere

“Gli attacchi della famiglia Cesaro? Ci sono abituato. Non mi interessa quello che dice contro Forza Italia. Dico che chi ha vissuto tanti anni in un partito, avendo soddisfazioni personali, dovrebbe avere il buon gusto di star zitto. Ma l’educazione o la impari a scuola o non la impari”. Così Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, parlando con la stampa durante l’evento “Restare per crescere”, a Nola. “Armando Cesaro aveva detto che Forza Italia era arrivata in affanno a raccogliere i candidati ed ormai con Tajani era un’appendice della destra meloniana. Non so a cosa si riferisca – osserva Martusciello – visto che siamo stati i primi a consegnare”. Quanto alle telefonate che il padre, Luigi Cesaro, starebbe facendo per lui il leader degli azzurri campani risponde: “Anche nell’unica volta che lui è stato candidato avveniva questo. Solo che allora Cesaro era il padrone di Forza Italia, ora non lo è più. La famiglia è pienamente in campo per Armando. Ma il problema non è mio ma di Ciro Buonajuto che è in quella lista e che invece sta facendo una bella campagna elettorale”