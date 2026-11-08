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Ballando, Naike Rivelli contro Barbara d’Urso: “Ornella Muti non risponde e evita il trash”

  • Novembre 8, 2026
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Ballando, Naike Rivelli contro Barbara d’Urso: “Ornella Muti non risponde e evita il trash”

(Adnkronos) – Barbara d’Urso ‘boccia’ Ornella Muti a Ballando con le stelle e Naike Rivelli scende in campo per difendere la mamma. Ornella Muti, in coppia con Pasquale La Rocca, nella sesta puntata si è fermata per un infortunio alla spalla, rimediato con una caduta nella prova di venerdì. L’attrice è riuscita a ballare per soli 38 secondi. In giuria, Barbara d’Urso ha criticato le performance della concorrente, con il primo vero confronto diretto nello show di Raiuno. 

“Ho una lettera choc per la signora Barbara d’Urso. Ma che problemi hai? Una concorrente di Ballando, una donna, una tua coetanea si fa male e questo è il tuo modo di sostenerla?”, dice oggi Naike Rivelli dal proprio profilo Instagram. Ornella Muti non ha replicato ai giudizi. “Perché la mamma non ha risposto? Intanto ci sarebbe troppo da dire, e mamma non ama accaparrarsi la scena, vibra di luce propria. Ha accettato il giudizio che finalmente, dopo 5 esibizioni, le è stato finalmente vomitato addosso. Non sento nessuna morbidezza e nessuna simpatia da Barbara nei confronti di mamma. Avrà le sue dietrologie. Sicuramente mia madre non scende a battibeccarsi in tv, per creare del trash gratuito”, continua Rivelli.  

Su X, non mancano i sostenitori della teoria del complotto. L’infortunio, secondo utenti e telespettatori, sarebbe ‘fake’. “Comunque a tutti quelli che pensano e commentano che tutto sia programmato. Ci sono referti medici da Villa Stuart. Mia madre non si è MAI tirata indietro da nulla se non per motivi di infortunio. Se altri hanno scelto di continuare con i tutori, buon per loro, la signora Ornella Muti dopo Ballando ha film e spettacoli da fare in tutto il mondo, non può rischiare di venire a meno ai suoi futuri contratti per infortuni”, scrive Rivelli. “Inoltre, ieri le abbiamo anche detto che se non se la sente di continuare con questa energia nefasta… che aleggia dalla primissima serata, la capiamo. Di stare serena e fare quello che si sente, senza mettere a repentaglio la sua salute, a cui noi teniamo particolarmente”. 

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