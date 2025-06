Autosantoro: tutti i vantaggi dell’auto elettrica

Come ormai acclarato, l’auto elettrica garantisce prestazioni ambientali eccezionalmente superiori rispetto ai veicoli a combustione disponibili sul mercato: migliora la qualità dell’aria e, dunque, la salute delle persone. In particolare, le emissioni climalteranti sono ridotte, le emissioni locali tipiche della combustione sono azzerate e l’inquinamento acustico diminuisce.

Infatti, le auto elettriche producono significativamente meno emissioni climalteranti. Nello specifico, è stato evidenziato che oggi in Europa esse abbattono del 70% le emissioni di CO2 su tutto il ciclo di vita rispetto a un veicolo a motore a combustione (Fonte ICCT). Si tenga conto che, work in progress, queste percentuali sono destinate a crescere.

Sostituendo la combustione con l’energia elettrica per l’alimentazione del motore, si annullano le emissioni tipiche dei motori tradizionali. In pratica, non brucia più nulla e ciò comporta una drastica riduzione di ossidi di azoto, monossido di carbonio, idrocarburi incombusti, ammoniaca, nano particelle e altri inquinanti emessi dal tubo di scarico che, una volta dispersi nell’atmosfera, si combinano per formare ulteriori inquinanti secondari.

Le auto elettriche hanno, fra gli altri, il vantaggio di ridurre le emissioni di particelle metalliche durante la frenata: a differenza dei veicoli con motore a combustione interna, quelli elettrici utilizzano il motore per la frenata, riducendo la necessità di far intervenire i freni convenzionali a pinza.

E ancora, la riduzione di rumore data dalle macchine elettriche rispetto alle vetture tradizionali equivale a quella che si avrebbe dal dimezzamento del traffico veicolare. In media, si stima una riduzione di circa 3 dB rispetto a un’auto termica che viaggia a 50km/h in prossimità di un pedone.

Nei centri urbani, dove i rumori del traffico sono particolarmente intensi, le conseguenze dell’inquinamento acustico possono rivelarsi di non poco conto. Studi scientifici hanno dimostrato che tali rumori sono correlati a problemi di salute come ansia, depressione, insonnia, obesità, ipertensione, malattie cardiache e ictus, nonché a danni all’udito.

Al netto di eventuali, ulteriori considerazioni sulla convenienza, diminuire l’impatto sull’ambiente, contrastare il cambiamento climatico e apportare il proprio contributo al raggiungimento dell’obiettivo “Zero Emissioni” dovrebbero essere già di per sé valide ragioni per scegliere o preferire un’auto elettrica.

Da Autosantoro acquistare un’auto elettrica è estremamente semplice e soprattutto conveniente, in un’unica offerta potrai avere tutti i servizi a disposizione: 6 anni di assicurazione furto totale, parziale, incendio, rapina, infortunio al conducente e 5 anni di manutenzione; ed un’unica rata piccola e comoda con 0€ anticipo, ad esempio Gamma INSTER a partire da 287€ al mese, Gamma KONA Elettrica a partire da 344€ al mese e Gamma IONIQ a partire da 399€ al mese. Con un’auto elettrica inizi subito a risparmiare sui costi di: carburante, assicurazione, bollo auto, manutenzione ordinaria e straordinaria e parcheggio… con quello che risparmi ti paghi la rata!