Attacco Iran a Dubai, bloccata Big Mama: “Aiutateci è un incubo” - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Festival di Sanremo. Tullio De Piscopo. Il video
Un grazie ai tifosi granata della curva
Festival di Sanremo: Tommaso Paradiso. Il video
Attacco Iran a Dubai, bloccata Big Mama: “Aiutateci è un incubo”
Attualità Campania

Attacco Iran a Dubai, bloccata Big Mama: “Aiutateci è un incubo”

  • Febbraio 28, 2026
  • 0
  • 198
  • 1 Min Read
Attacco Iran a Dubai, bloccata Big Mama: “Aiutateci è un incubo”

«Stasera vi chiedo di darci una mano perché stiamo vivendo un incubo». Con le lacrime agli occhi, la rapper campana Big Mama ha raccontato su Instagram di essere rimasta bloccata a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, dopo la chiusura dello spazio aereo seguita agli attacchi degli Stati Uniti d’America e di Israele contro l’Iran e alla successiva risposta di Teheran.

L’artista, originaria di Serino ma con radici salernitane, ha spiegato che il volo partito da Malé è stato dirottato nel deserto nei pressi di Dubai. «Siamo stati portati in hotel e ora ci dicono che dobbiamo restare qui facendo attenzione. Continuiamo a sentire i missili sulla testa. Io sono terrorizzata, siamo tante persone qui. Vogliamo tornare a casa. Non ho mai chiesto niente ma ho troppa paura», ha detto rivolgendosi ai follower.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013