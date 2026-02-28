Attacco Iran a Dubai, bloccata Big Mama: “Aiutateci è un incubo”

«Stasera vi chiedo di darci una mano perché stiamo vivendo un incubo». Con le lacrime agli occhi, la rapper campana Big Mama ha raccontato su Instagram di essere rimasta bloccata a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, dopo la chiusura dello spazio aereo seguita agli attacchi degli Stati Uniti d’America e di Israele contro l’Iran e alla successiva risposta di Teheran.

L’artista, originaria di Serino ma con radici salernitane, ha spiegato che il volo partito da Malé è stato dirottato nel deserto nei pressi di Dubai. «Siamo stati portati in hotel e ora ci dicono che dobbiamo restare qui facendo attenzione. Continuiamo a sentire i missili sulla testa. Io sono terrorizzata, siamo tante persone qui. Vogliamo tornare a casa. Non ho mai chiesto niente ma ho troppa paura», ha detto rivolgendosi ai follower.