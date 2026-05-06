L’altro volto di Pompei, il Papa nel Santuario della carita’

Il Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei non e’ solo un tempio della fede, visitato ogni anno da oltre due milioni di pellegrini. Dietro le quinte della dimensione devozionale della basilica mariana c’e’ l'”ospedale da campo”. Qui la Chiesa e’ in trincea, tutto il giorno, tutti i giorni. Anche quando, venuta la sera, sul quadro della Vergine, scende il drappo che lo copre fino al giorno successivo. Qui la Chiesa, proprio come voleva Papa Francesco, si sporca le mani accanto ai piu’ fragili: madri in difficolta’, donne vittime di violenza, bambini con storie di sofferenza alle spalle, poveri senza nulla da mangiare. Una realta’ con cui Papa Leone XIV entrera’ in contatto, visitando venerdi’ 8 maggio il Santuario a pochi chilometri da Napoli.Â Il Pontefice incontrera’, poco dopo il suo arrivo, previsto attorno alle ore 9, il “Tempio della Carita’”, un edificio fatto di pietre vive che si erge – meno visibile, ma altrettanto grandioso – accanto al piu’ famoso Tempio della Fede di Pompei. “Siamo felici che il Vescovo di Roma potra’ ammirarli entrambi”, commenta ai media vaticani don Antonio Protano, responsabile delle Opere di Carita’ del Santuario di Pompei.
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