L'altro volto di Pompei, il Papa nel Santuario della carita' - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

“Salerno City Tour”, corsa inaugurale, sabato 9 alle 9:00
L’altro volto di Pompei, il Papa nel Santuario della carita’
Assicurazioni: Urso, moral suasion su compagnie contro fenomeni tariffari distorsivi
Salerno: venerdi’ Fd’I presenta liste per elezioni Comune
Attualità Campania

L’altro volto di Pompei, il Papa nel Santuario della carita’

  • Maggio 6, 2026
  • 0
  • 99
  • 1 Min Read
L’altro volto di Pompei, il Papa nel Santuario della carita’

Il Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei non e’ solo un tempio della fede, visitato ogni anno da oltre due milioni di pellegrini. Dietro le quinte della dimensione devozionale della basilica mariana c’e’ l'”ospedale da campo”. Qui la Chiesa e’ in trincea, tutto il giorno, tutti i giorni. Anche quando, venuta la sera, sul quadro della Vergine, scende il drappo che lo copre fino al giorno successivo. Qui la Chiesa, proprio come voleva Papa Francesco, si sporca le mani accanto ai piu’ fragili: madri in difficolta’, donne vittime di violenza, bambini con storie di sofferenza alle spalle, poveri senza nulla da mangiare. Una realta’ con cui Papa Leone XIV entrera’ in contatto, visitando venerdi’ 8 maggio il Santuario a pochi chilometri da Napoli.Â Il Pontefice incontrera’, poco dopo il suo arrivo, previsto attorno alle ore 9, il “Tempio della Carita’”, un edificio fatto di pietre vive che si erge – meno visibile, ma altrettanto grandioso – accanto al piu’ famoso Tempio della Fede di Pompei. “Siamo felici che il Vescovo di Roma potra’ ammirarli entrambi”, commenta ai media vaticani don Antonio Protano, responsabile delle Opere di Carita’ del Santuario di Pompei.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Attualità Salerno

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Attualità Cronaca

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013