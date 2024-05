Europee: Vittorio Sgarbi candidato Fdi al Sud

Il critico d’arte ed ex sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi è tra i candidati di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni europee nella circoscrizione Italia meridionale. Nella lista consegnata poco fa all’ufficio elettorale della Corte d’Appello di Napoli, il nome di Sgarbi è inserito in diciassettesima posizione. Capolista è la premier Giorgia Meloni, indicata con la dicitura “detta Giorgia”. Gli altri candidati sono Nicola Benedetto, Ersilia Amatruda, Antonio Ambrosio, Marco Cerreto (deputato), Nicola D’Ambrosio, Luciana De Francesco, Mariangela Di Biase, Raffaella Docimo, Ines Fruncillo, Alberico Gambino (ex sindaco di Pagani, in provincia di Salerno), Chiara Maria Gemma, Giovanna Greco, Elena Marrazzi, Denis Domenico Nesci (europarlamentare uscente), Michele Picaro, Vittorio Sgarbi e Francesco Ventola