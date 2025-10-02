Ascolti tv, 'Il Commissario Montalbano' e 'La Ruota della Fortuna' vincono ancora - Le Cronache
Ascolti tv, 'Il Commissario Montalbano' e 'La Ruota della Fortuna' vincono ancora

  Ottobre 2, 2025
(Adnkronos) –
'Il Commissario Montalbano' ha vinto la prima serata di ieri, 1 ottobre, con il 16,5% di share. La replica della fiction di Rai 1 con Luca Zingaretti ha incollato allo schermo 2.522.000 telespettatori. A seguire con il 15,9% di share c'è 'Io Canto Family', in onda su Canale 5, che è stato visto da 2.345.000 telespettatori. Su Rai 3 'Chi l’ha Visto?' ha conquistato 1.348.000 telespettatori e l'8,6% di share. Su Tv8 il match Barcellona-PSG della Champions League ha totalizzato 1.220.000 telespettatori e il 6,4% di share. Su Rete 4 'Realpolitik' ha raggiunto 651.000 telespettatori, pari al 5% di share. Su Italia1 'San Andreas' ha segnato 804.000 telespettatori, pari al 4,6% di share. Su La7 'Lezioni di Mafie' ha ottenuto 720.000 telespettatori, pari al 3,9% di share. Poco sotto con il 3% di share c'è 'Occhi di Gatto', in onda su Rai 2, che è stato visto da 571.000 telespettatori. Infine, sul Nove la replica di 'Comedy Match' ha totalizzato 340.000 telespettatori e l'1,9% di share. 
Nella fascia access prime time, su Rai1 'Cinque Minuti' ha conquistato 4.038.000 telespettatori e il 20,2% di share, mentre 'Affari Tuoi' 4.501.000 telespettatori e il 21,8% di share. Su Canale5, 'La ruota della fortuna' 4.658.000 telespettatori e il 22,5% di share. 
