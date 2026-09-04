Arena Arbostella, De Luca: “Modello di cultura per una Salerno europea”

Arena Arbostella Premio Gino Esposito. Gran finale ieri sera, giovedì 3 settembre, per la XV edizione con l’ennesimo sold out di una settimana intensa di teatro, musica, danza e cabaret con successo di pubblico e di critica.

Saluto prima della serata del sindaco Vincenzo De Luca che accompagnato da Angelo Caramanno ha voluto complimentarsi con gli organizzatori Arturo Esposito e Imma Caracciuolo per la riuscita della manifestazione e ha voluto ricordare Gino Esposito fondatore del Teatro Arbostella.

De Luca ha dichiarato che il modello Arbostella è il modello da seguire per “una Salerno città europea fatta di cultura, socialità e civiltà”. Il primo cittadino ha fatto i complimenti agli organizzatori della rassegna e gestori del Teatro “per aver trasformato questo spazio in uno di quei luoghi di continuità e costanza e non come tanti teatri e spazi culturali che aprono e chiudono in breve tempo“.

De Luca, infine, ha fatto gli auguri scaramantici con tanto di cornetto alla compagnia all’Antica Italiana di Gaetano Troiano impegnata nella commedia “Non è vero ma ci credo“, farsa di Peppino ricca di equivoci, comicità e situazioni paradossali, che ha concluso ieri la XV rassegna dell’Arena Arbostella..