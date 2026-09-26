P. De Luca, ‘con noi al governo i sindaci non saranno più soli’

“Quando saremo alla guida del Paese non vi lasceremo più”. Lo ha detto il segretario regionale del Pd Piero De Luca intervenendo alla Festa regionale dell’Unità che si sta concludendo a Portici (Napoli), rivolgendosi agli amministratori locali presenti. “Dalla Campania parte un’onda di partecipazione per tornare alla guida del Paese”, ha sottolineato, ribadendo che la sfida è “possibile perché il centrosinistra è più unito del centrodestra”.