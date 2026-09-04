Salernitana, Capuano ko

Capuano salterà il derby di domenica 6 settembre contro la Cavese. Il polpaccio del difensore della Salernitana è sovraccarico.

Il centrale si è già sottoposto ad esami di controllo e la società granata attende che l’esito confermi il risentimento da affaticamento, legato al tour de force che Cosmi non gli ha potuto risparmiare nell’ultimo periodo.

Va precisato: non c’è guaio muscolare per Capuano, non c’è lesione. Ma fermarsi ora è necessario, per evitare la forzatura generosa e prolungata che può diventare causa di infortunio di entità maggiore.