Finalmente Cavese, Savoia ko

Francesco De Pisapia

CAVESE-SAVOIA 4-2

CAVESE (3-4-1-2): Boffelli; Mannucci, Peretti, Fiordaliso (dal 36’st Fiorin); Diarrassouba (dal 21’pt Sava), Esposito (dal 14’st Maiolo), Awua, Nunziata; Orlando (dal 36’st Fella); Fusco (dal 36’st Macchi), Minaj. A disposizione: Juwer, Bertini, Asiatico, Alberti, Ponziglione, Cionek, Personeni, Severino, D’Amore, Acerbo. All.: Cristiano Masitto

SAVOIA (3-4-1-2): Leonardo; Portanova, Noce, Cozzoli (dal 44’st Gemello); Iob (dal 36’st 17 Polizzi), Tumbarello, Alfieri (dal 36’st D’Agostino), Martina (dal 1’st Scotti); Meola; Yeboah (dal 31’st Fabriani), Nepi. A disposizione: Bethers, Patrignani, Zoboletti, Fiasco, Ferrara. All.: Alessandro Vittorio Formisano

ARBITRO: sig. Alessandro Recchia di Brindisi (Antonio Alessandrino di Bari e Giovanni Francesco Massari di Molfetta). IV° ufficiale: Simone Palmieri di Avellino. Operatore FVS: Steven La Regina di Battipaglia.

MARCATORI: 23′ pt Fusco (C), 3′ st Orlando (C), 19′ st Scotti (S), 23′ st Peretti (C), 26′ st Mannucci (C); 34′ st Tumbarello (S)

NOTE: serata fresca; terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 3.000 circa (trasferta vietata agli ospiti). Ammoniti: al 25′ pt Noce (S); al 40’pt Cozzoli (S); al 36’pt i team manager di entrambe le squadre in panchina. Angoli 6 a 3 per il Savoia. Recuperi: 2′ pt; 6′ st.

CAVA DE’ TIRRENI – La Cavese torna al successo al “Lamberti” dopo due sconfitte consecutive. Vittoria pirotecnica e meritata da parte dei metelliani contro un coriaceo Savoia che ha fatto però ben poco per opporsi a metelliani e che è riuscita ad andare a segno grazie a due reti di pregevole fattura. Ancora una volta mister Masitto deve rinunciare a Visconti, ma recupera contemporaneamente in un solo colpo Awua, Fella e Macchi (con gli ultimi due che si accomodano in panchina) e dunque si schiera con un 3-4-1-2 ma affidando a Nunziata il compito di rientrare spesso sulla linea difensiva. Dall’altra parte mister Formisano conferma in toto l’undici che aveva affronto sette giorni prima il Casarano e sempre con il modulo 3-4-1-2. Partenza sprint dei metelliani che nei primi minuti riempiono spesso l’area avversaria ma la palla gol capita agli oplontini con Iob che al 6′, su ottimo spunto di Alfieri, si vede murare la conclusione da Boffelli in uscita che manda in angolo. Al 14′ Meola prova ad impensierire la retroguardia blufoncè ma la conclusione non impensierisce più di tanto l’estremo metelliano. Al 21′ la Cavese è costretta al cambio per l’infortunio accorso a Diarrassouba; al suo posto entra Sava. Due giri di lancette e gli aquilotti trovano il vantaggio. Mannucci pesca in area dall destra Fusco che con caparbietà resiste alla carica di Noce nel contrasto e si coordina con il destro che s’infila nell’ angolo alla destra di Leonardo. Al 28′ ci prova Orlando con il sinistro dal limite dell’area di rigore ma il portiere attento blocca in volo plastico. Il Savoia, dopo il gol subito, stenta a ritrovarsi e ad imbastire manovre offensive in grado di impensierire la retroguardia metelliana. La Cavese riesce comunque a tenere alto il baricentro grazie al lavoro di Fusco che torna sovente a centrocampo a recuperare palloni e dar man forte ai compagni.

Subito un cambio ad inizio ripresa tra le file dei bianchi con Scotti che prende il posto di Martina ma gli aquilotti dopo appena tre minuti trovano il raddoppio. Minaj da destra per Orlando che prolunga a sinistra per Fusco il quale ritorna il pallone al numero ventiquattro che si aggiusta la sfera e lascia partire un potente destro dal limite dell’area che s’infila a mezz’altezza alla destra del portiere. Savoia che rischia di naufragare al minuto 58′ quando in una ripartenza Orlando dalla destra crossa al centro trovando la girata di testa di Fusco che manda il pallone quasi a sibilare il palo. Mister Masitto però è costretto ad un altro cambio “forzato” con l’ingresso di Maiolo per Esposito nella mediana. Gli ospiti però riescono a rientrare in partita, un po’0 a sorpresa, grazie ad un vero e proprio capolavoro balistico di Scotti. Azione insistita a sinistra dei bianchi; la palla arriva al numero nove che si accentra e trova un potente destro a giro imparabile per l’estremo metelliano. La gioia di poter riequilibrare il match però dura poco perchè la Cavese cala il tris dopo appena quattro minuti. Angolo battuto da Orlando e dalle retrovie sbuca Peretti che di testa insacca. I bianco scudati non arretrano però e dopo nemmeno un giro di lancette Nepi sfiora il gol con un diagonale che fa la barba al palo alla destra di Boffelli. Capovolgimento di fronte e i metelliani trovano il quarto gol e sempre su angolo battuto da Orlando; questa volta in mischia sbuca Mannucci che appoggia in rete. Minuto 75′ ed il neo entrato Maiolo sforna un assist al bacio per l’accorrente Awua che di piatto destro spedisce di poco sopra la traversa. Gara finita? Per niente perchè Tumbarello, ex di turno, esplode un esterno destro dal limite dell’area di rigore che s’insacca alla sinistra di Boffelli. Dopo una serie di cambi da una parte e dall’altra però la gara perde d’intensità e non accade più nulla se non in pieno recupero quando su angolo degli ospiti, Boffelli blocca a terra un colpo di testa di Polizzi.