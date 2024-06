Antonio Sica vince il “Microfono d’oro”

Importante riconoscimento per lo speaker salernitano Antonio Sica, ex Radio Bussola e da tempo a RTL 1025. La prima radio d’Italia ha vinto, infatti, il “Microfono d’oro”, categoria attualità, con la trasmissione “Protagonisti”. La premiazione avverrà il prossimo 4 luglio in Campidoglio, a Roma e tra i nomi dei c’e quello di Antonio Sica in diretta ogni giorno dagli studi RTL 102.5 posizionati all’interno dell’aeroporto “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino