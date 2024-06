Natella: Spiagge attrezzate, via libera

di Erika Noschese

Quattro spiagge, di proprietà del Comune di Salerno, tra Torrione e Mercatello saranno attrezzate con tutti i servizi e su due di esse anche un punto ristoro automatizzato. Ad annunciarlo l’assessore alle Politiche Ambientali Massimiliano Natella che proprio in questi giorni è al lavoro per terminare gli ultimi adempimenti prima del passaggio da Isam a Salerno Pulita per la gestione e manutenzione del verde pubblico.

Assessore Natella, siamo ormai in piena estate. Sul fronte del verde pubblico molti miglioramenti ma ancora qualche criticità. Quali interventi in programma?

«Avremo diverse attività in programma, prima su tutte il trasferimento della manutenzione dei capistrada a Salerno Pulita che ci consentirà di avviare una nuova fase, con rinnovato entusiasmo, per garantire maggiore efficienza e decoro alla città. Nel frattempo è stata effettuata una variante nell’ambito del contratto di Isam per garantire, nell’ultima parte del contratto attività aggiuntive per contenere la maggiore vegetazione della stagione primavera-estate ed un incremento delle attività per sistemare siepi e rotatorie, dove c’è necessità anche di garantire la sicurezza per la viabilità. Sono in corso, inoltre, ancora alcuni interventi di potatura solo su alberature compatibili con intervento estivo, attività svolte principalmente per limitare qualche disagio. L’appalto biennale per le potature è quasi concluso l’ufficio sta preparando gli atti per un affidamento ponte prima della pubblicazione della nuova gara a fine anno».

Tra poche settimane l’affidamento del verde pubblico a Salerno Pulita. i consiglieri comunali hanno già avanzato alcune richieste. Si può pensare di modificare il contratto per garantire il salario minimo?

«Su questo tema si è ampiamente discusso in consiglio comunale: siamo tutti d’accordo sulla necessità di garantire ai lavoratori una paga dignitosa nel rispetto delle normative vigenti, anzi, il lavoro da fare c’è in abbondanza, i lavoratori avranno una opportunità importante, dal loro impiego quotidiano dipenderà il decoro della città, io vorrei che fossero pagati bene e che lavorassero col sorriso, ma deve esserci grosso impegno da parte loro, mi aspetto un cambio di passo».

Spiagge libere attrezzate, quali novità per quest’estate?

«Nella giunta comunale di oggi abbiamo approvato una delibera sulla quale già da alcuni mesi si stava lavorando: già lo scorso anno la giunta aveva dato indirizzo al settore patrimonio di poter immaginare una gestione con società in house di alcuni tratti del litorale, quelli liberi di proprietà comunale, sui quali offrire qualche servizio per i concittadini: servizi igienici su quattro spiagge da Torrione a Mercatello, su due di esse anche un punto ristoro automatizzato. Queste le condizioni primarie che garantiremo con l’apporto di Salerno Pulita e Salerno Solidale».

Sono già in arrivo i primi turisti sul territorio. La richiesta è quella di incrementare i servizi, da dove partire secondo lei?

«Già dallo scorso anno abbiamo garantito con Salerno Pulita servizi aggiuntivi di pulizia e svuotamento cestini nelle zone più frequentate della città, ma a mio avviso non basta solo garantire il decoro, serve anche un piano annuale di spesa per attività di promozione della città e di gestione dei flussi turistici, un piano da finanziare con la tassa di soggiorno».

⁠Europee, buona la prima nel sud per Stati Uniti d’Europa. Come commenta questo risultato?

«Abbiamo registrato un dato importante che ci ha dato al possibilità di verificare, tra l’altro, anche la tenuta del PSI nel sud Italia. Siamo soddisfatti delle percentuali importati avute in quasi tutte le regioni, Puglia e Campania in particolare, mi aspettavo qualcosa in più dalla Calabria. Risultato eccellente anche dalla provincia e dalla città di Salerno, alla quale va il nostro ringraziamento per la fiducia accordataci. Ci dispiace per il dato complessivo che ci ha visto soccombere a causa dei dati non soddisfacenti del nord Italia».

Quali iniziative in programma a medio e lungo termine?

«Sono concentrato sulle scadenze di questa prossima fetta di legislatura, abbiamo in programma di completare opere importati e strategiche per la città, in particolare quelle che afferiscono al settore Ambiente. Siamo alle battute finali per far partire il collettore fognario del litorale cittadino, opera finanziata nell’ambito dei fondi sviluppo e coesione della regione Campania che sta conducendo una giusta battaglia politica con il governo per evitare tagli e rallentamenti. Poi le opere finanziate con i fondi PNRR con i quali riusciremo a finanziare anche opere importanti nella zona collinare per contrastare il dissesto idrogeologico, sembra scontato, ma non lo è, il fondi a disposizione non vengono “regalati”, ci sono sempre scadenze brevi e parametri da rispettare, ottenere il finanziamento è già un risultato da sottolineare. Da ricordare anche il progetto di messa a dimora di nuove alberature “Un albero per abitante”. Anche quest’anno l’Uoc verde Pubblico ha predisposto il progetto presentato in regione Campania per ottenere 130.000 euro. Effettueremo piantumazioni in molte zone della città a partire da Torrione dove qualche anno fa siamo stati costretti ad abbattere molte alberature malate e dunque pericolose. La messa a dimora terrà conto della prospettiva futura: si integrerà il patrimonio soltanto dove non si creeranno disagi. Con i cambiamenti climatici l’unico modo per avere aree urbanizzate vivibili è avere il verde che va curato ed integrato e per tali attività occorrono risorse economiche per il mantenimento: mi auguro che la dotazione finanziaria del comune potrà migliorare in modo da poter garantire il meglio per la nostra città».