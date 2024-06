Il mistero dell’arena di Agropoli: arriva Fabrizio Moro

Ad Agropoli arriverà anche il cantante romano Fabrizio Moro. A darne notizia, ancora una volta, non è il comune o il prode assessore al turismo Roberto Apicella, tra l’altro sempre molto presente sui social quando si tratta di fare grandi annuncia, ma il solito sito specializzato nella vendita di biglietti per spettacolo musicali o teatrali. Come è stato per Gigi Finizio e Bigio Izzo, anche per l’artista nato all’ombra del Colosseo è stato così: sul portale è comparso il suo nome, nel silenzio totale da parte delle istituzioni.

Moro sarà in concerto all’Akropolis Music Area di Piazza Mercato (nella foto, ndr) martedì 6 agosto a partire dalle 21.30 con una data di “Una vita intera tour 2024”. Tra le fasce prezzo, il che fa capire anche la diversificazione con la quale la struttura sarà costruita. Per la poltronissima vip, il costo sarà di 50 euro. 40,25 è il costo per la poltronissima e 34,50 per la poltrona. Sul sito, poi, si parla per l’appunto di piazza Mercato ma al momento manca l’ufficialità che potrebbe arriva oggi, quando tra ente comunale e ambulanti, coloro che occupano l’area per il consueto mercato del giovedì, dovrebbe essere firmato un accordo. In ogni caso, le date agostane sono vicine e i lavori per la costruzione dell’arena, non ancora iniziati, dovranno essere celeri. Tra i servizi assicurati al consumatore che acquista il parcheggio, infine, si legge servizi igienici e parcheggi.

Anche su questo aspetto si dovrà lavorare, e non poco, per assicurare quanto detto. Infine, da segnalare, che sul sito non è possibile scegliere i posti in pianta come accade di consueto. Altro mistero che si spera venga risolto al più presto, anche perché si può pensare ad un’invasione pacifica di estimatori in quel di Agropoli durante le varie serate con relativa ricaduta economica. La corsa, adesso, è contro il tempo proprio perché alla data dell’inaugurazione dell’arena, se dovesse essere con Moro il 6 di agosto, manca poco più di un mese