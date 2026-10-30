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Antonio Carcaterra è il nuovo rettore dell’Università La Sapienza di Roma

  • Ottobre 30, 2026
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(Adnkronos) –
E’ Antonio Carcaterra il nuovo rettore dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma. Il professore ordinario di Meccanica applicata alle macchine è stato eletto dalla comunità accademica ottenendo nel ballottaggio la maggioranza dei voti (2.690,41 su 4.119 voti pesati espressi dagli aventi diritto) battendo Fabio Lucidi.  

 

Il nuovo rettore si insedierà ufficialmente per il sessennio 2026-2032 il prossimo 1° dicembre. “Essere rettore della Sapienza è una sfida straordinaria e una grande responsabilità – afferma Carcaterra, come si legge sul sito della Sapienza -. Ringrazio i colleghi che hanno creduto nella possibilità di lavorare con una visione nuova, e in particolare Riccardo Faccini e Pierpaolo D’Urso, gli studenti tutti, e il personale tecnico amministrativo. Voglio ringraziare la nostra comunità universitaria per avermi scelto come interprete dei valori e della tradizione del nostro Ateneo, pubblico, plurale e aperto all’ascolto”. Carcaterra prende il posto della rettrice uscente Antonella Polimeni che gli ha espresso “le più vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro. Sono certa che il professor Carcaterra saprà guidare il nostro Ateneo con lungimiranza ed equilibrio, conducendo la comunità della Sapienza verso traguardi sempre più ambiziosi”. 

 

Attualmente direttore del Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale e docente di corsi di Mechatronics, Vehicle dynamics, Mechanical Vibrations, Carcaterra ha svolto ricerche sullo studio teorico e applicativo in settori che includono la dinamica dei sistemi complessi e delle strutture, la meccatronica, il controllo di veicoli e droni a guida autonoma, anche mediante intelligenza artificiale. Responsabile di molti progetti di ricerca di base e industriale, ha pubblicato articoli scientifici anche sui temi della nuova frontiera, approfondendone gli aspetti filosofici e le implicazioni giuridiche.  

  

  

  

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