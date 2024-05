Anna Petta: «Baronissi sarà la nuova capitale dello sport e del turismo sportivo»

«Abbiamo previsto nel nostro programma elettorale di trasformare Baronissi in una vera e propria Città dello Sport. Il nostro obiettivo è rendere il territorio un punto di riferimento per lo sport, l’arte e l’inclusione sociale, offrendo ai cittadini numerose opportunità di partecipazione e crescita. Iniziamo con l’introduzione di uno skate park, che arricchirà l’arredo urbano e offrirà un luogo sicuro ai giovani appassionati di questo sport. Baronissi, già nota per i suoi graffiti e l’arte contemporanea diffusa, vedrà così ulteriormente valorizzato il suo patrimonio artistico e culturale». A dirlo è la Candidata Sindaco al Comune di Baronissi Anna Petta. «In parallelo, aumenteremo le aree attrezzate pubbliche per l’allenamento all’aperto “en plein air”, promuovendo uno stile di vita sano per tutte le età. Inoltre, costruiremo una struttura sportiva polifunzionale coperta, capace di ospitare diverse discipline sportive minori e attività comunitarie durante tutto l’anno. Un altro punto fondamentale del nostro programma è l’intensificazione del dialogo con l’Università di Salerno, per garantire l’utilizzo degli impianti sportivi e degli spazi interni al Campus universitario di Baronissi alla comunità locale. Rafforzeremo i legami già esistenti tra le istituzioni e i cittadini, promuovendo una maggiore coesione sociale. Una sinergia che dallo sport si amplierà all’internazionalizzazione: gli impianti sportivi del Cus, di cui è previsto un ampliamento con un investimento di 15milioni di euro da parte dell’Università di Salerno, ospiteranno gli European Universities Games nel 2026, con delegazioni universitarie provenienti da tutta Europa. Sarà un evento di grande contaminazione interculturale, che proietterà anche il nostro Comune sullo scenario internazionale. Una grande occasione per la Baronissi che immaginiamo, sempre più attrattiva anche in termini turistici», spiega Petta. «Per favorire l’inclusione, lanceremo il programma “Sport Anch’Io”, destinato a incentivare la partecipazione di bambini e ragazzi con problematiche psico-fisiche alle attività sportive. Parallelamente, realizzeremo percorsi di mini-bike e un sistema di bike sharing, promuovendo la mobilità sostenibile e uno stile di vita attivo. Non mancheranno iniziative per valorizzare il nostro splendido territorio: organizzeremo percorsi di trekking e aree picnic attrezzate nelle frazioni collinari, offrendo nuove opportunità di svago all’aria aperta. Inoltre, con l’aiuto di fondi europei, recupereremo e valorizzeremo il Parco Urbano dell’Irno, destinandolo anche alla pesca sportiva». continua Anna Petta. Inoltre, è prevista la realizzazione di un campo di rugby a Baronissi, per riportare in vita una tradizione sportiva storica della nostra comunità. Un progetto mira a coinvolgere i cittadini, le scuole e le associazioni sportive locali, promuovendo lo sport e rafforzando il senso di appartenenza e identità locale. Un altro progetto chiave in termini di aggregazione territoriale sarà la formalizzazione del Torneo di Calcio Giovanile “Città di Baronissi”, che vedrà la partecipazione di società calcistiche professionistiche e amatoriali, promuovendo il turismo sportivo e l’aggregazione giovanile. Infine, istituiremo una Scuola Comunale dello Sport per i più piccoli, con l’obiettivo di stimolare la socializzazione e offrire a tutti i bambini la possibilità di accedere alle diverse discipline sportive. Con queste iniziative, Baronissi si posizionerà come un modello di eccellenza sportiva, artistica e inclusiva, dove ogni cittadino potrà trovare spazi e opportunità per esprimere al meglio le proprie potenzialità. Insieme, faremo di Baronissi una città dove lo sport è davvero alla portata di tutti». Afferma Anna Petta, Candidata al Sindaco di Baronissi.