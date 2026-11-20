Angri. Dopo l’autopsia sul corpo di Assunta Filomena Abbruzzese, la salma della 50enne è stata liberata e restituita al figlio 32enne che per ore ieri si è reso irreperibile. Da stabilire i funerali della donna che potrebbero slittare di qualche ora. Intanto il movente del delitto resta oscuro nonostante un racconto lucido. Forse perchè Giuliano Abbruzzese aveva fatto un consumo eccessivo di droga prima di accoltellare la madre aggredita nel sonno e finirla con un fendente alla gola che le ha reciso l’aorta. Avrebbe assunto stupefacente sia nei giorni precedenti al delitto che domenica sera tardi quando aveva aggredito a morte la donna. Una prima coltellata mentre la 50enne Filomena Assunta Abruzzese dormiva, poi un litigio e i nuovi fendenti, quindi la fuga. È un racconto dell’orrore quello che il 28enne, assistito dall’avvocato Fabio Carusone ha fornito ai carabinieri martedì pomeriggio, dopo essere stato fermato in un bed and breakfast a Napoli, con l’accusa di omicidio aggravato. Il giovane, probabilmente oggi, sarà interrogato dal Gip che dovrà convalidare il fermo. Il giovane è stato avvistato lunedì sera in un B&B nei pressi della Stazione di Napoli, in piazza Garibaldi. Qui gli uomini della polizia giudiziaria l’avrebbero trovato e trasferito a Nocera Inferiore. Nel tragitto ha chiesto una penna e un pezzo di carta per scrive un bigliettino, poche parole, “ho ucciso mia madre”, la confessione in quella mezzora che separa il capoluogo partenopeo con la caserma dei carabinieri “Pittoni” del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Negli uffici di via Correale, sede dell’Arma nocerina e davanti al sostituto procuratore Pietro De Vivo ha spiegato di aver colpito la madre una prima volta al collo, mentre dormiva, senza alcuna ragione. La donna si era a quel punto svegliata chiedendo spiegazioni al figlio. Tra i due sarebbe scoppiato un breve litigio, poi il giovane avrebbe nuovamente inferito sulla donna. Avrebbe utilizzato diversi coltelli – secondo quanto lui stesso ha riferito – prendendoli da una cucina, sostituendoli poi ad altri che si erano rotti mentre colpiva la madre. Non ci sarebbe una ragione dietro il delitto. L’indagato ha spiegato che sentiva “da dentro” di continuare a colpire il genitore. Saranno gli inquirenti a chiarire il movente, con il prosieguo delle indagini. Una volta morta, la donna sarebbe stata avvolta in una coperta e lasciata nel letto, fino a quando non era stata trovata dall’altro figlio, priva di vita. Il 28enne era invece fuggito a Napoli, a bordo di un treno, rifugiandosi in un bed and breakfast. Sotto l’effetto di stupefacenti, avrebbe pensato di suicidarsi, tanto che quando è stato fermato i militari lo hanno trovato con una felpa e le mani sporche di sangue. I carabinieri del nucleo operativo di Nocera Inferiore, insieme ai colleghi di Napoli, lo avevano poi localizzato e arrestato, eseguendo un fermo di indiziato di delitto. Agli inquirenti aveva subito ammesso quanto fatto giorni prima. Una violenza consumata nella notte tra venerdì e sabato nell’abitazione di via Don Carlo La Mura, ad Angri. Per due giorni il corpo della 50enne è rimasto nell’abitazione. A trovarlo, lunedì mattina, l’altro figlio di 32 anni, che ha dato l’allarme. Un rapporto strettissimo, quasi simbiotico, quello che viene descritto da chi conosceva la famiglia, tra la donna rimasta vedova e i suoi figli, in particolare con il 28enne che si è rivelato il suo carnefice.