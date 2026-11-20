Preoccupazione per le condizioni della sanità campana, tra l’allungamento dei tempi di pagamento e il rischio di una nuova stagione di contenziosi giudiziari nei confronti della Regione. A sollevare la questione è il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta trasmissione settimanale.

«I tempi di pagamento si stanno dilatando in maniera insopportabile e sta ricominciando la storia dei decreti ingiuntivi contro la Regione Campania», ha dichiarato De Luca, evidenziando le criticità nella gestione dei rapporti economici con le strutture e gli operatori del comparto sanitario.

Nel suo intervento il primo cittadino si è soffermato anche sulla possibile chiusura del pronto soccorso di Pineta Grande, nel Casertano, esprimendo una netta contrarietà all’ipotesi e definendola «una tragedia».

Altro tema affrontato è quello dei punti nascita ancora chiusi in Campania. De Luca ha chiesto una valutazione approfondita della situazione, ricordando che la Regione è uscita dal piano di rientro sanitario e sollecitando risposte concrete per le strutture dedicate all’assistenza alle nascite.

Il sindaco ha richiamato, in particolare, la delibera approvata lo scorso anno nell’ambito del percorso di uscita dal commissariamento, sottolineando la necessità di dare seguito agli impegni assunti.

Infine, De Luca ha evidenziato come, rispetto alle mobilitazioni degli anni passati, sul tema della sanità si registri oggi una partecipazione più contenuta, descrivendo il clima attuale come una situazione «molto narcotizzata».