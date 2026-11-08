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Amici, oggi domenica 8 novembre: le anticipazioni del nuovo appuntamento

  • Novembre 8, 2026
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Amici, oggi domenica 8 novembre: le anticipazioni del nuovo appuntamento

(Adnkronos) – Oggi, domenica 9 novembre, torna l’appuntamento con ‘Amici’ il talent show condotto da Maria De Filippi in onda su Canale5 alle ore 14. 

Prosegue con successo tra studio, sfide prove ed esibizioni il percorso dei 20 allievi della scuola: Andrea Heros, Aura, Kashmere, Nicolò, Paulo, Saitta, Shari, Tìaso e i Jed per il canto. Anna A., Anna M., Benedetta, Charli, Clara, Lollo, Napo e Riccardo per il ballo. Alex, Gabriele e India per lo sport, rispettivamente con il pattinaggio artistico a rotelle, con il pugilato e con il judo.  

In studio a giudicare le gare di canto e di ballo il cantautore e musicista multiplatino Gigi D’Alessio e l’ex prof di Amici e coreografo di fama internazionale Garrison Rochelle. Grande attesa per il ritorno sul palco di Amici di Angelina Mango, vincitrice della categoria canto del talent nella stagione 2022/2023 e della 74esima edizione del festival di Sanremo nel 2024 reduce dal successo del suo album ‘Caramé’ e del suo tour nei teatri. 

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