Amabile (Soresa): “Al Forum Risk riconosciuto il modello campano in Sanità digitale”

L’avvocato Tommaso Amabile, consigliere del CdA di Soresa – Società Regionale per la Sanità, ha partecipato alla diciannovesima edizione del Forum Risk Management che in questi giorni si tiene ad Arezzo, evento dedicato al mondo della sanità che registra la presenza di istituzioni pubbliche e di aziende del settore sanitario.

“Ho toccato con mano – ha dichiarato Tommaso Amabile – il grande interesse verso le attività realizzate da Regione Campania sul tema della digitalizzazione in sanità. Il nostro sistema informativo Sinfonia Salute è sempre più un modello di riferimento e ciò viene riconosciuto anche dalle altre regioni. Oggi – ha concluso Amabile – grazie ai nostri due strumenti di sanità digitale pensati e realizzati per i cittadini, ovvero l’App Campania in Salute e il Portale Salute del Cittadino, abbiamo oltre un milione di campani che accede ai servizi sanitari digitali regionali”.