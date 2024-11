Nocera. Petizione contro i furti nelle case e nei negozi

Nocera Superiore. Escalation di furti in tutto l’Agro nocerino e in particolare a Nocera Superiore dove i residenti hanno avviato una petizione da spedire al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e altre istituzioni (come Prefettura e forze dell’ordine): una raccolta firma nel centro cittadino dal titolo “Il domicilio è inviolabile”. Si protesta contro i furti e rapine che “da alcuni mesi sono aumentati a dismisura raggiungendo livelli mai registrati prima”. Da considerare inoltre, scrivono i cittadini, che gli autori dei reati non si curano neppure del fatto che all’interno delle abitazioni possano esserci o meno persone, perseverano senza alcuna remora nell’atto criminoso, consapevoli della loro impunità”. E così, vista la costante minaccia che limita la libertà delle persone, che viola le proprietà e che ha creato un sentimento di insicurezza che si è instaurato nell’intimità domestica delle famiglie ed un disagio sociale che sta sfociando nella paura e nel terrore. inducendo la popolazione ad organizzarsi in una mutua vigilanza, i cittadini hanno chiesto fermamente “il rispetto del nostro diritto alla sicurezza, per noi, per i nostri figli. per gli anziani e le persone deboli e in difficoltà”. Hanno inoltre chiesto che questo diritto venga garantito a tutti e assicurato dalle leggi dello Stato, modificando tutte le disposizioni che, ad oggi, non permettono la certezza della pena sui furti nelle abitazioni, la tutela delle forze dell’ordine durante ali interventi di repressione dei reati e l’uso della legittima difesa a tutela della proprietà privata quale diritto inviolabile. Pretendono, si legge nella missiva, “che nelle sedi più opportune. vengano presi seri ed adeguati provvedimenti per garantire la sicurezza dei cittadini contro il dilagante fenomeno dei furti all’interno delle proprietà private, anche prevedendo l’uso dell’Esercito che, in ottemperanza ai compìti istituzionali connessi alla “salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità, può essere impiegato in attività di controllo del territorio in concorso alle autorità civili”. In sostanza servono servono fatti concreti e urgenti e non mancherà l’apporto e la partecipazione alle iniziative che verranno attuate. In conclusione: “La prima cosa importante è denunciare qualsiasi violazione di domicilio perché con le tante denunce avremo un peso”, scrivono i cittadini invitando a firmare la petizione presso il negozio “Anna Donna” di via Roma..