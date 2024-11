SESSA AURUNCA (CE), CROLLO ABITAZIONE, POSSIBILI DISPERSI

Dalle 23:00 di ieri squadre di vigili del fuoco stanno intervenendo a Sessa Aurunca, nel casertano, per il crollo di un’abitazione di due piani. Estratte dalle macerie 4 persone in vita affidate alle cure dei sanitari, in corso operazione di ricerca di possibili dispersi. Da Salerno partite 8 unità USAR MEDIUM (Urban Search and Rescue) per la ricerca sotto le macerie.