Allerta caldo, oggi Roma e altre cinque città da bollino arancione

(Adnkronos) – Settimana di super caldo sull'Italia. Oggi, giovedì 12 giugno, è previsto bollino arancione per Roma e altre 5 città: Bolzano, Campobasso, Frosinone, Perugia e Rieti. Mentre saranno da bollino giallo, livello 1 di pre-allerta, 12 città: Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Latina, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Torino, Verona e Viterbo. E' la fotografia che scatta il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che comunica i possibili effetti sulla salute con report giornalieri per 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore. Il bollino arancione è un allerta di livello 2 che indica "condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute". Il bollino giallo equivale al livello 1 di pre-allerta e indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)