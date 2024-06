Alle 19.19 la festa granata: tanti i bimbi in Piazza Casalbore

Quello di oggi, 19 giugno 2024, è il compleanno del dolore per la Salernitana. E’ per questo che si è deciso di modificare il programma inizialmente previsto per le celebrazioni del 105esimo anniversario granata. A partire dalla messa organizzata, come ogni anno da Generazione Donato Vestuti al Duomo, che era prevista per le 18. La funzione religiosa dedicata ai tifosi granata scomparsi non si svolgerà a quell’ora, perché il loro ricordo sarà unito alla celebrazione dei funerali di Gianni Novella. Il corteo da piazza della Concordia al Vestuti è stato annullato “per rispetto e memoria”, come si legge sulla pagina fb di “Ultras movement Salerno”. Per onorare il 105esimo anno di fondazione della Salernitana, nel segno di chi oggi non c’è più, è rimasto l’appuntamento direttamente a piazza Casalbore davanti allo storico stadio Vestuti, per le 18.30, per dare il via alle celebrazioni all’orario canonico delle 19.19. Cuore, memoria, appartenenza, rispetto e, purtroppo, dolore: il compleanno numero 105 della Salernitana è dedicato a tutti gli angeli granata. E cosi dopo il momento della preghiera e del ricordo via alla Festa dell’Appartenenza: in piazza Casalbore, davanti alla tribuna, la centinaia di baby tifosi ad intonare i cori storici insieme ai grandi. Nonostante la retrocessione il team dell’ippocampo potrà sempre contare sulla sua gente.