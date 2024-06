Funerali Novella, sindaco di Salernoi:”Se va una figura amata da tutti”

Ti abbiamo sempre visto come un highlander – ha detto durante la celebrazione don Felice Moliterno -, sembrava impossibile che tu potessi lasciarci, hai sempre combattuto e vissuto con eleganza, anche nei momenti più difficili». Al termine della funzione religiosa, l’ultimo omaggio a Gianni nell’atrio del Duomo, sulle note di “Vattene amore”. «Se va una figura amata da tutti – ha detto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli – e la folla commossa che oggi ha preso parte ai suoi funerali lo testimonia». «La grande partecipazione della città ci commuove ulteriormente – rivela Francesco Novella, nipote di Gianni – e testimonia come zio sia stato un punto di riferimento non solo per la nostra famiglia».